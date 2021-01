Basket - NBA

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo fait rêver la concurrence !

Publié le 17 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Malgré quelques difficultés sur la ligne des lancers francs, Giannis Antetokounmpo n'en demeure pas moins l'un des meilleurs joueurs de NBA. Le Grec impressionne les meilleurs entraîneurs de la Ligue, comme en atteste la réaction de Rick Carlisle, coach des Dallas Mavericks.

À seulement 26 ans, Giannis Antetokounmpo continue de porter les Milwaukee Bucks et a déjà été élu défenseur de l’année et deux fois MVP de la saison régulière. Et même si le Greek Freak n'est pas encore parvenu à amener les Bucks en finale NBA, il ne s'avoue pas vaincu et ambitionne de passer un cap supplémentaire. Malgré des difficultés évidentes au niveau de l'adresse sur la ligne des lancers francs, Antetokounmpo réalise, à l'instar des Milwaukee Bucks, un bon début de saison. Dernière sortie en date, un match à 31 points et 9 rebonds face aux Dallas Mavericks. De quoi s'attirer les compliments des plus grands noms de ce sport et notamment du coach adverse.

« On n’a jamais vu un tel joueur dans l’histoire de ce sport »