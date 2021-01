Basket

Basket - NBA : Bryant, Jordan... Ce vibrant hommage rendu à Kyrie Irving !

Publié le 11 janvier 2021 à 12h35 par A.D.

Alors qu'il brille sous les couleurs des Brooklyn Nets, Kyrie Irving a reçu les éloges de John Salley. Selon l'ancien des Detroit Pistons, Uncle Drew est un artiste, à l'instar de Michael Jordan et du défunt Kobe Bryant.

Très performant sous les couleurs des Brooklyn Nets, Kyrie Irving est un véritable « artiste » . C'est en tous les cas ce qu'a estimé John Salley. Lors d'un entretien accordé au Guardian , l'ancien pensionnaire des Detroit Pistons s'est totalement enflammé au sujet d' Uncle Drew et l'a classé au même rang que Michael Jordan et Kobe Bryant.

«Kyrie Irving est un artiste et mérite le même respect que Jordan et Bryant»