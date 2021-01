Basket - NBA : Gobert en remet une couche après les provocations de Shaquille O’Neal !

Basket - NBA

Pivot du Utah Jazz, Rudy Gobert a répondu sur les réseaux sociaux à Shaquille O’Neal, qui s’en était pris à lui.

Ça chauffe entre Shaquille O’Neal et Rudy Gobert ! L’ancien joueur des Lakers a fait part de son incompréhension après avoir vu le joueur prolonger son contrat avec le Utah Jazz pour 205M$ soit environ 170M€. « Je ne vais pas faire le hater. Ça devrait être une source d’inspiration pour tous les petits enfants. Vous tournez à 11 points de moyenne en NBA et vous pouvez obtenir un contrat à 200 millions » a lâché Shaquille O ‘Neal. Et l’ancien joueur des Lakers en a remis une couche sur Instagram en postant une photo où on peut le voir prendre le dessus sur le pivot français accompagnée du message : « J’aurais mis 45 points, 16 rebonds même en ratant 10 lancers francs ratés en 3 quarts temps. Lui il aurait été exclu au bout de 3 quarts temps avec 11 points et 4 rebonds. Je suis un gangster ».

L’attaque de trop pour Rudy Gobert qui dans un premier temps a répondu sur Instagram à Shaquille O’Neal sur le ton de la rigolade : « J’imagine qu’on ne saura jamais ». Un message accompagné de smiley mort de rire Par la suite, le Français s’est confié plus longuement sur Twitter. « Il n’y a pas de souci. Si les gens veulent continuer à parler de moi de manière négative ou à discréditer ce que je fais, c’est leur problème et ça montre qui ils sont. Je vais continuer à être heureux pour un frère qui déjoue les pronostics. Et je vais continuer à déjouer les pronostics » peut-on lire sur le compte de Gobert.

There is no beef. If people wanna keep speaking negatively about me or keep discrediting what i do it’s on them and all that does is show who they are. I will always be happy for a brother beating the odds. And i’m gonna keep beating the odds. https://t.co/l241ZQ2Qk4