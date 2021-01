Basket

Basket - NBA : Steve Kerr réagit aux propos de Lilliard sur Curry !

Publié le 3 janvier 2021 à 18h35 par H.K.

Après le retour de Stephen Curry, Damian Lilliard avait été peu élogieux à propos du joueur des Warriors, affirmant qu’il n’était plus lui-même. Et Steve Kerr semble d’accord avec les propos du joueur de Blazers…

Stephen Curry a fait son grand retour sur les parquets de NBA en début de saison. Cependant, il n’est pas celui que beaucoup de fans et de joueurs espéraient, ce dernier faisant parfois preuve d’un manque d’adresse et de d’automatismes avec les joueurs des Golden State Warriors. Chose que Damian Lilliard, meneur des Blazers, a fait remarquer, affirmant que son homologue n’était plus le même que quelques années auparavant. Chose que Steve Kerr lui-même semble valider…

« Damian Lilliard a eu raison de dire ça »