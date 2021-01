Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal envoie un message clair à James Harden !

Publié le 3 janvier 2021 à 16h35 par H.K.

Alors que James Harden ne parvient toujours pas à obtenir le sacre en NBA qu’il convoite depuis tant d’années, Shaquille O’Neal a tenu à lui envoyer un message clair qui pourrait lui permettre d’aller chercher le titre…

Absent de la victoire des Rockets contre les Kings, James Harden, qui souhaiterait toujours quitter la franchise, a pu se réjouir du niveau de son équipe, qui a réalisé un très bon match. Cependant, le titre en NBA semble toujours échapper à James Harden, et il a reçu de précieux conseils de la part de Shaquille O’Neal…

« Si tu ne sacrifies pas, tu n’arriveras à rien »