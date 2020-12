Basket

Basket - NBA : James Harden pourrait perdre gros après son coup de folie !

Publié le 24 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que James Harden est toujours désireux de quitter les Houston Rockets, l’Américain vient de commettre un écart de conduite qui pourrait lui coûter très cher.

Décidément, James Harden fait beaucoup parler de lui en ce moment. Depuis plusieurs semaines, The Beard aurait signifié aux dirigeants de Houston son intention de quitter la franchise. Depuis, de nombreuses rumeurs ont vu le jour. James Harden est, tour à tour, envoyé chez les Brooklyn Nets, chez les 76ers de Philadelphie, chez le Miami Heat ou chez les Bucks de Milwaukee. Récemment, les Toronto Raptors et les Boston Celtics seraient aussi entrés dans la course. Malheureusement, James Harden fait aussi parler de lui pour ses omissions au règlement.

50 000$ d’amende pour une sortie en boîte de nuit… et 570 000$ par match manqué !