Basket

Basket - NBA : Gros retournement de situation pour l'avenir de James Harden ?

Publié le 21 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

L’avenir de James Harden ne cesse de faire parler. D'après ESPN, deux nouvelles franchises seraient prêtes à accueillir The Beard. Et pas des moindres.

Alors que la saison de NBA reprend ce mardi, les Houston Rockets ne sont toujours pas fixés pour James Harden. The Beard a clairement fait savoir ses intentions de départ et bon nombre de franchises espèrent récupérer le meneur américain. Si les Brooklyn Nets de Kevin Durant semblaient les mieux armés il y a quelques semaines, les 76ers de Philadelphie et le Heat de Miami ont aussi affiché leur intention de récupérer la star de NBA. Alors que les Milwaukee Bucks étaient aussi sur les rangs, deux nouvelles franchises pointeraient également le bout de leur nez.

Toronto et Boston prêts à toutes les folies pour James Harden ?