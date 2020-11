Basket

Basket : La veste de James Harden à un prétendant au titre !

Publié le 20 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

James Harden a récemment annoncé vouloir quitter les Houston Rockets. S’il souhaite rejoindre les Brooklyn Nets, d’autres franchises essayent de l’attirer, à leurs dépendants.

Alors que Russell Westbrook souhaite également quitter les Houston Rockets à l’inter-saison, le désir de James Harden de rejoindre une autre franchise fait grand bruit. Le meneur MVP souhaiterait rejoindre les Brooklyn Nets afin de former un trio magique avec Kevin Durant et Kyrie Irving. À 31 ans, The Beard serait désireux de rejoindre une franchise disputant le titre NBA pour enfin obtenir une bague de champion NBA. Si d’autres franchises sont également venu aux renseignements, l’une d’entre elles s’est tout de suite fait refouler.

James Harden n’a aucune intention de rejoindre les Boston Celtics !