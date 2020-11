Basket

Basket - NBA : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de James Harden ?

Publié le 16 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Après Russell Westbrook, James Harden viendrait lui aussi de demander à quitter les Houston Rockets à l’inter-saison alors que son nom est évoqué chez les Brooklyn Nets.

Allô Houston ? Les Rockets ne répondent plus. En effet, les dirigeants de la franchise texane doivent tirer la mine des mauvais jours. Après l’annonce de Russell Westbrook stipulant vouloir rejoindre une autre équipe avant le début de la nouvelle saison prévue le 22 décembre, James Harden viendrait, lui aussi, de manifester ses envies de départs. Houston pourrait alors perdre coup sur coup ses deux MVP. Pourtant, The Beard avait, dans un premier temps, affiché sa volonté de rester même si Westbrook partait. Il n’aurait pas mis longtemps pour changer d’avis.

James Harden forcerait pour rejoindre les Nets !