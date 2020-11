NBA

Basket - NBA : L'énorme tacle d'une légende à Michael Jordan !

Publié le 11 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Véritable légende de la NBA, Isiah Thomas a toujours entretenu des rapports compliqués avec Michael Jordan, sur les parquets comme en dehors. L'ancien joueur des Detroit Pistons a notamment réagi aux récentes insultes de MJ sorties dans sa série The Last Dance.

S'ils n'ont jamais été coéquipier au sein d'une franchise, la rivalité entre Isiah Thomas et Michael Jordan a marqué toute une génération. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, les deux légendes NBA ne se sont jamais appréciées. Dans sa récente série The Last Dance , Michael Jordan est même allé un peu plus loin dans la rivalité entre les deux hommes et la provocation, déclarant : « Tout ce qu’il dit maintenant, c’est des conneries. Montrez-moi ce que vous voulez, rien ne pourra me convaincre qu’il n’était pas un casse-couilles ». Une déclaration qui n'a pas été du goût d'Isiah Thomas...

« Il ne faisait tout simplement pas partie de mes rivaux »