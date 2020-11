Basket

Basket : Gobert affiche ses ambitions avec l'Équipe de France aux Jeux de Tokyo !

Publié le 7 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 7 novembre 2020 à 21h36

Quart de finaliste des Jeux Olympiques 2016 à Rio, la France se prépare pour Tokyo. Et Rudy Gobert, tête d'affiche de la sélection, veut croire au titre.

Tokyo se rapproche à grand pas. Après un accroc en Coupe du Monde, les USA feront logiquement office de favoris. En 2019, la sélection américaine a chuté contre la France en quart de finale du Mondial. Si une dream team n'était pas alignée, la Team USA reste très forte. Un exploit retentissant. Battus en demi-finale par l'Argentine, les coéquipiers de Rudy Gobert accrochent une belle médaille de bronze. La France entend poursuivre sur sa lancée l'été prochain. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, les Bleus tenteront d'obtenir un troisième podium après les échecs en finale en 1948 et en 2000. A chaque fois contre les USA, vainqueurs de 15 des 19 tournois olympiques. Un monopole.

« Si tu n'y crois pas, il n'y pas d'exploit possible »