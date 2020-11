Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 7 novembre 2020 à 19h35 par Th.B.

Son contrat expirant à la fin de la saison, Rudy Gobert n’a pas acté son départ de l’Utah Jazz, sans pour autant fermer la porte à un nouveau challenge ailleurs.

Révélé à Cholet puis drafté aux Denver Nuggets avant d’être directement échangé contre Erick Green à l’Utah Jazz au printemps 2013, Rudy Gobert s’est mué comme une figure forte du basketball français aux USA et a même obtenu le titre du défenseur de l’année en 2018 et 2019. Cependant voilà, son contrat avec l’Utah Jazz arrivera à expiration à la fin de la saison régulière. Récemment pour beIN SPORTS , Gobert assurait se sentir bien à Utah. Néanmoins, un départ de la franchise de Salt Lake City ne serait pas à écarter.

« Il y a toujours des surprises, il se passe toujours des choses »