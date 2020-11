Basket

Basket - NBA : Les dés sont jetés pour Giannis Antetokounmpo !

Publié le 4 novembre 2020 à 11h35 par Th.B.

Star incontestée de la NBA, Giannis Antetokoumpo se rapproche de la fin de son contrat chez les Milwaukee Bucks. Le Miami Heat aurait décidé de concrètement passer à l’action et une opération serait déjà bien entamée.

Double MVP des deux dernières saisons régulières et meilleur défenseur du dernier exercice, Giannis Antetokounmpo est l’une des figures les plus incontournables de la NBA. À seulement 25 ans, l’ailier fort de Milwaukee a encore une longue carrière devant lui. Et cette saison, hormis pour ses chances de titre avec les Bucks, The Greek Freak va faire parler de lui pour son avenir. En effet, en juin prochain, il sera agent libre, et disposera donc de la possibilité de s’engager avec la franchise de son choix. Ne souhaitant pas manquer le coche avec Antetoukounmpo, le Miami Heat aurait déjà préparé son coup.

Le Miami Heat songe sérieusement à l’option Antetokounmpo