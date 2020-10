Basket

Basket - NBA : Antetoukounmpo est conseillé pour son avenir !

Publié le 26 octobre 2020 à 20h35 par Th.B. mis à jour le 26 octobre 2020 à 20h37

Agent libre en 2021, Giannis Antetokounmpo aura le loisir de signer une prolongation de contrat à Milwaukee ou de quitter les Bucks pour rejoindre une autre franchise. Pour Chris Bosh, le Miami Heat serait un bon choix.

De quoi sera fait l’avenir de Giannis Antetokounmpo ? MVP des deux dernières saisons régulières, The Greek Freak se trouve à quelques mois de l’expiration de son contrat à Milwaukee et suscite de vifs intérêts et de nombreux témoignages dans la presse. C’est le cas de la légende ses Philadelphie Sixers Allen Iverson, qui a récemment incité Antetoukounmpo à rejoindre Golden State. Pour Chris Bosh, ancien de Miami, les Warriors seraient une bonne idée, à l’instar du Heat.

« Quand vous regardez Miami… Il s’intègrerait parfaitement là-dedans »