Basket - NBA : Kevin Durant révèle la raison de la défaite de Miami !

Publié le 21 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que Miami s’est incliné en finale de play-offs face aux Lakers de LeBron James et Anthony Davis, Kevin Durant a révélé l’erreur du Heat qui leur a coûté la victoire.

Au terme d’une saison dominée de bout en bout, les Los Angeles Lakers ont remporté leur 17e titre NBA face au Heat, leur permettant d’égaler le record de Boston. Le Heat n'a toutefois pas démérité, et la franchise floridienne a pu compter sur Jimmy Butler et des surprises tel que Tyler Herro ou Bam Adebayo. Mais Miami a été impuissant face au duo LeBron James - Anthony Davis. Toutefois, selon Kevin Durant, c’est un autre duo qui a notamment permis aux Lakers de décrocher leur premier sacre depuis 2010...

« Ils vont simplement analyser le jeu et attendre la moindre erreur de lecture »