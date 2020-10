Basket

Basket - NBA : Une légende des Lakers adoube LeBron James !

Publié le 20 octobre 2020 à 21h35 par A.D.

Auteur d'une saison exceptionnelle, LeBron James a offert le titre aux LA Lakers. Une performance qui n'a pas échappée à Jerry West. En effet, la légende vivante de la franchise californienne n'a pas tari d'éloges à l'égard de King James.

Epoustouflant tout au long de la saison, LeBron James a su mener les LA Lakers vers le titre de NBA. Malgré un contexte particulier lié au coronavirus, la star de 35 ans a su faire abstraction des conditions difficiles au sein de la bulle pour se concentrer pleinement sur son objectif de sacre. Un état d'esprit qui n'a pas manqué de frapper Jerry West. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , la légende des LA Lakers a tenu à rendre un vibrant hommage à LeBron James.

«Il est le joueur le plus intelligent que j’ai vu jouer au basket»