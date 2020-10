Basket

Basket - NBA : Cet énorme regret affiché sur LeBron James !

Publié le 16 octobre 2020 à 18h35 par A.D.

Après quatre grosses saisons au Miami Heat, LeBron James a fait ses valises pour faire son retour aux Cleveland Cavaliers. Six ans plus tard, Chris Bosh n'a toujours pas digéré le départ de l'actuel pensionnaire des LA Lakers.

Après sept saisons de règne aux Cleveland Cavaliers, LeBron James a posé ses valises au Miami Heat en 2010. Au sein de la franchise floridienne, King James évoluait aux côtés de Chris Bosh. Alors que LeBron James a été rapatrié par les Cavs en 2014, CB1 est revenu sur le départ de l'actuelle star des LA Lakers. Comme Chris Bosh l'a confié lui même dans le Club Shay Shay de Shannon Sharpe, il est resté sur sa fin lorsque LeBron James a quitté le Miami Heat.

«J’aurai toujours le sentiment que cette histoire n’est pas terminée»