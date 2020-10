Basket - NBA : Le message fort de LeBron James après le sacre des Lakers !

Basket

Ce lundi, les Lakers ont remporté les play-offs. Après le sacre des siens, LeBron James a tenu à faire passer un message fort aux supporters.

Ce lundi, les Lakers et le Heat se sont disputés le match 6 des finales de play-offs. Grâce à sa victoire (93-106), le franchise de Los Angeles a été sacrée. Une performance qui comble de joie LeBron James. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter des Lakers, King James s'est adressé directement aux supporters et n'a pas manqué de leur rendre hommage.

« Yo Lakers Nation, j’avais dit l’an dernier, quand nous n’avons pas atteint les playoffs, que cela n’allait pas durer longtemps. J’ai hâte de revenir vers vous. Tout ce qui est arrivé dans la bulle, sans votre loyauté, votre force, ça n’aurait pas été possible. De ma part, de celle d’AD, de toute l’équipe, du coaching staff, vous nous manquez tous. Nous avons hâte de rentrer à Los Angeles pour fêter ça avec vous. Peace » , a déclaré LeBron James.

“Without y’all’s strength and loyalty, it wouldn’t have been possible.” -@KingJames to the Lakers Faithful pic.twitter.com/CgDZbvS7eM