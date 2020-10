Basket

Basket - NBA : Lakers, Heat... Le mea culpa de LeBron James après la défaite !

Publié le 5 octobre 2020 à 10h35 par A.D.

Lors du match 3 face au Heat, les Lakers se sont inclinés et sont désormais menés 2-1 en finales de NBA. Après la rencontre, LeBron James a endossé l'entière responsabilité de cette défaite.

Opposé au Heat en finale de NBA, les Lakers ne sont pas dans la meilleure des postures. Alors que les deux franchises étaient dos à dos (1-1), la bande à LeBron James s'est inclinée ce lundi lors du match 3 (115-104). Après la rencontre, King James a désigné le principal responsable de ce revers. Comme l'a expliqué LeBron James, il est lui-même le fautif parce qu'il a perdu trop de ballons.

«J'en prends l'entière responsabilité»