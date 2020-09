Basket

Basket - NBA : Butler est prêt à affronter LeBron James !

Publié le 28 septembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Qualifié en finale NBA avec le Heat de Miami, Jimmy Butler est revenu sur LeBron James, danger principal des Lakers, leur adversaire en finale.

Six ans après, le Heat est de retour en finale NBA. Après une nouvelle victoire aisée contre Boston, Miami retrouvera ainsi les Lakers en finale, avec en ligne de mire la possibilité de remporter le quatrième titre de champion de l’histoire de la franchise. Toutefois, Jimmy Butler et le Heat seront opposés à l’immense favori, les Lakers, emmené par LeBron James qui possède à lui seul autant de titre de champion que Miami. Alors qu’il l’a déjà éliminé deux fois en playoffs au cours de sa carrière, Jimmy Butler s’est exprimé sur le fait de se retrouver une nouvelle fois face au King .

« Si vous voulez gagner, vous devez vaincre une équipe menée par LeBron James »