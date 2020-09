Basket

Basket - NBA : Voilà pourquoi Kevin Durant aime tacler les Knicks !

Publié le 21 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Kevin Durant a été blessé durant toute la saison. L’ailier des Nets a hâte de commencer la prochaine saison avec son nouveau club. Depuis quelques temps, Durant s'est imprégné de la culture de son équipe et s'est amusé à envoyer des piques aux Knicks, la franchise rivale.

Double vainqueur des finales NBA avec les Golden States Warriors, Kevin Durant a rejoint les Nets car il souhaitait évoluer à New-York. Cependant, KD avait tout aussi bien failli signer chez les Knicks, ce qui justifierait certaines attaques de fans dont il a été la cible. En attendant de pouvoir rejouer et affronter les Knicks avec Kyrie Irving et le nouveau coach Steve Nash, Durant s’amuse à répondre aux attaques

« Ils m’ont soûlé »