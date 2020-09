Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour Alex Caruso !

Publié le 20 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Interrogé en conférence de presse sur sa relation avec ses coéquipiers, LeBron James a évoqué sa bonne entente sur le terrain avec Alex Caruso, considérée comme l’une des meilleures combinaisons des Lakers.

Emmené par un duo Anthony Davis - LeBron James étincelant sur ces playoffs, les Lakers se sont qualifiés sans difficulté pour la finale de conférence Ouest. Alors que la franchise californienne peut remporter un nouveau titre NBA dix ans après son dernier sacre, LeBron James a évoqué le duo qu’il forme avec Alex Caruso, qui est tout aussi tonitruant que celui avec Anthony Davis.

« On réalise des actions qui font gagner »