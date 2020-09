Basket

Basket - NBA : Anthony Davis se méfie de Nikola Jokic !

Publié le 18 septembre 2020 à 23h35 par H.K.

Adversaires à l'occasion de la confrontation entre les Lakers et le Nuggets, Anthony Davis et Nikola Jokic devraient se livrer une grosse bataille lors de ces play-offs de NBA. Et l’intérieur des Lakers semble se méfier de Nikola Jokic…

Le duel entre Nikola Jokic et Anthony Davis promet d’être dantesque lors de ces play-offs de NBA. Opposés pour les finales de conférence Ouest, les Lakers et les Nuggets devraient se livrer une grosse bataille lors de ces rencontres. Anthony Davis semble cependant se méfier du pivot de l’équipe adverse, et a identifié comment il devait jouer…

« C’est l’un des meilleurs passeurs que j’ai jamais vu »