Basket - NBA : LeBron James explique où il puise sa motivation

Publié le 18 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors qu’il pourrait remporter son quatrième titre NBA cette saison pour sa deuxième saison chez les Lakers, LeBron James a révélé comment il s’est motivé pour cette seconde saison, avec le recrutement de nombreuses stars.

Arrivé en 2018 en provenance de Cleveland, LeBron James pourrait bien s’offrir une quatrième bague de champion NBA cette saison, sa première sous les couleurs des Lakers. Après avoir facilement écarté Portland et Houston, les Los Angeles Lakers affronteront Denver en finale de conférence, pour une place en finale nationale. Avec Anthony Davis, Lebron James forme l'un des meilleurs duo de la ligue, ayant terrassé aux tours précédents les duos McCollum - Lillard et Harden - Westbrook. Dix ans après, les Lakers pourraient de nouveau être sacré champion. A la veille sur Game 1 face aux Nuggets, LeBron James a révélé le message de sa mère, qui l’a motivé tout au long de la saison.

« Ne parle pas trop, agis »