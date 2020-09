Basket

Basket - NBA : Les mots forts du GM de Miami sur Jimmy Butler

Publié le 23 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Miami est en pleine finale de conférence. Si le Heat a pu aller si loin c’est, en partie, parce que Jimmy Butler est en grande forme. À Miami, on n’est pas étonné de sa réussite.

Après avoir passé quelques années galères aux 76ers de Philadephie et aux Timberwolves du Minessota, Jimmy Butler réalise une grande saison au Heat de Miami. L’ancien joueur de Chicago est loin d’être étranger au fait que Miami soit actuellement en finale de conférence face aux Celtics de Boston et mène actuellement 2 à 1. Si le comportement du joueur a souvent été remis en cause, Miami semble correspondre parfaitement à l’état d’esprit de l’arrière.

«C’est formidable d’avoir Jimmy »