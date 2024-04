NBA : Le frère d’une star se bat pendant un match, la police s’en mêle

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Nikola Jokic et les Denver Nuggets sont sur une bonne lancée après leur deuxième victoire consécutive face aux Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs, lundi. Cependant, un incident hors du terrain a éclipsé l’actualité sportive de la NBA.

Les playoffs viennent tout juste de commencer et sont déjà marqués par plusieurs polémiques. Au-delà des questions d’arbitrage, une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant le frère de Nikola Jokic frappant un spectateur dans les gradins du match entre les Lakers et les Nuggets. La NBA et les autorités ont lancé une enquête.

Le frère de Nikola Jokic frappe un fan

Dans la vidéo, le frère ainé de Jokic, Strahinja, apparaît en train de frapper un fan dans les gradins après la victoire des Nuggets (101-99). On le voit sauter par-dessus un siège pour confronter le spectateur. Son deuxième frère, Nemanja, se tenait derrière lui au moment de l’incident.

Des témoins ont rapporté à TMZ qu’une bagarre a éclaté peu de temps après que Jamal Murray ait marqué son panier au buzzer, permettant ainsi d’arracher la victoire et de conclure une remontée spectaculaire de 20 points.

La NBA et la police mènent l’enquête

Selon TMZ , la NBA a lancé son enquête. Très stricte concernant les incidents dans les gradins, il sera intéressant de voir comment la ligue réagira avec un membre de la famille de l’un de ses meilleurs joueurs. La police de Denver a également initié une investigation et cherche activement à identifier l’homme frappé par le frère de Nikola Jokic dans la vidéo. Même sans plainte formelle d’une victime, ils espèrent que des témoins se manifesteront pour témoigner.

Le passif des frères Jokic

Les causes de l’incident restent inconnues, mais les frères de Nikola Jokic, réputés pour défendre le joueur serbe, ont un passif. Ils ont déjà été pris à se confronter avec des fans et des joueurs, comme lorsqu’ils ont pris à partie les jumeaux Marcus Morris et Markieff Morris suite à une altercation avec Jokic lors d’un match.