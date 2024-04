NBA : LeBron James honnête sur la revanche contre les Nuggets

Florian Barré

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans mardi soir pour décrocher la 7e tête de série de la conférence Ouest et un rendez-vous avec les Denver Nuggets, champion en titre. Cette série du premier tour est une revanche de la finale de la Conférence Ouest de l'an passé, que les Nuggets ont balayé, 4-0. À ce sujet, LeBron James s’est exprimé, motivé à l’idée de retrouver Nikola Jokic et consorts.

LeBron James, Anthony Davis et toutes les autres stars des Los Angeles Lakers seront bel et bien de la partie lors des playoffs 2024 de la NBA. Tombeur des Pelicans de la Nouvelle-Orléans lors du play-in tournament, les californiens devront tenter de se défaire des Denver Nuggets désormais, franchise qu’ils n’ont plus battue depuis 2022. Interrogé sur la chaîne TNT à ce propos, le King a déclaré : « C'est le champion en titre. Ils savent comment gagner. Ils ont été extrêmement dominants chez eux ces dernières années. »

« Ça se jouera sur une ou deux possessions »

« Ils ont un MVP dans leur équipe. Ils ont un closer dans leur équipe. Des joueurs de haut niveau, au QI basket élevé. Et un super coach, a poursuivi James. Donc on va devoir jouer un basket sans erreur, leur compliquer la tâche. Ils vont essayer de nous compliquer la tâche aussi évidemment. Mais si on peut faire le meilleur match possible, ça se jouera sur une ou deux possessions. Et on verra qui exécute le mieux à ce moment-là. » Sur huit défaites de rang face aux Nuggets, LA devra ainsi réaliser l’impensable : battre à quatre reprises la franchise menée par Jamal Murray et Nikola Jokic.

Mission impossible pour Los Angeles ?

Et si les Nuggets ont dominé les Lakers lors des récents affrontements, y compris lors de la série des finales de la Conférence Ouest 2023 (4-0), leurs confrontations sont presque toujours serrées malgré tout, Denver étant à même de finir les matchs sur les chapeaux de roues, au contraire de son homologue californien. Jokic a par ailleurs souvent montré sa domination face à Anthony Davis dans la peinture. Est-ce que cela se poursuivra ? À suivre…