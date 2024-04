Une superstar de la NBA tacle le play-in tournament

Florian Barré

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la star des Golden State Warriors, Draymond Green, n'est pas satisfaite du fait que son équipe doive se frayer un chemin à travers le play-in tournament pour atteindre les séries éliminatoires de la NBA. Bien qu’il comprenne l’impact positif que cela a sur la ligue, l’intérieur de 34 ans affirme « détester » cette nouvelle façon d’accéder aux playoffs.

Ce mardi soir, les Golden State Warriors joueront peut-être le dernier match de leur saison. En cas de défaite contre les Sacramento Kings, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green seront en vacances plus tôt que prévu. Pour la troisième fois en cinq ans, les Californiens pourraient donc regarder les playoffs derrière leur écran de télévision. À la différence des années précédentes, la 10e place des Dubs en saison régulière équivaut à une ultime chance de qualification. Pour ce faire, il faudra d’abord battre la franchise emmenée par Domantas Sabonis et De’Aaron Fox sur un match sec avant de livrer une dernière bataille sans merci contre les Lakers de LeBron James ou les Pelicans de Zion Williamson. Pourtant, il y en a un qui ne semble pas particulièrement enjoué à l’idée de disputer le play-in tournament : Draymond Green.

« C’est la meilleure chose jamais créée »

En effet, dans l'épisode de The Draymond Green Show de cette semaine, l’intérieur des Warriors a été honnête quant à la situation dans laquelle il se trouve actuellement avec sa franchise : « Je déteste le play-in, juste pour que vous le sachiez tous. Je le déteste absolument. C'est la meilleure chose jamais créée. Si vous regardez le play-in et ce que cela a fait pour le basket-ball, c'est la meilleure chose jamais créée. Depuis que la NBA a ajouté le play-in, le dernier mois et demi de la saison a atteint un niveau totalement différent. Totalement différent. »

Une NBA plus compétitive