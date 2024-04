Fin de saison en NBA, le tableau des playoffs révélé

Florian Barré

La saison régulière NBA 2023-24 est enfin terminée. À l’Est, les Boston Celtics ont écrasé la concurrence avec un bilan exceptionnel de 64 victoires pour 18 défaites. À l’Ouest, c’est le Thunder d’Oklahoma City qui termine leader, ex-aequo avec les Denver Nuggets en 57-25. Outre ces trois franchises, neuf autres ont déjà validé leur ticket pour la postseason, en attendant les quatre rescapés du play-in tournament.

Premiers à l’Est, les Boston Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown affronteront au premier tour des playoffs le vainqueur du match opposant le gagnant de Chicago (9) - Atlanta (10) au perdant de Philadelphie (7) - Miami (8). En somme, ce sera un membre du play-in tournament pour la franchise du Massachusetts. De même pour les New York Knicks deuxièmes, qui tomberont soit sur les 76ers, soit sur le Heat. Enfin, deux confrontations sont déjà certaines : les Cleveland Cavaliers (4) contre le Orlando Magic (5) et les Milwaukee Bucks (3) contre les Indiana Pacers (6).

Batum : «Wembanyama ? Je ne pensais pas qu’il ferait ça dès sa première année…» pic.twitter.com/1dxP0Ahe50 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Le bracket à l’Ouest

Du côté de la Conférence Ouest, le Thunder termine premier devant Denver et Minnesota. Ainsi, Shai Gilgeous-Alexander et consorts devront attendre les résultats du play-in pour connaître leur adversaire (Pelicans, Lakers, Kings ou Warriors). Les Nuggets, quant à eux, savent d’ores et déjà qu’ils tomberont sur le vainqueur du choc Los Angeles/Nouvelle-Orléans. Enfin, les Clippers (4) et les Dallas Mavericks (5) se livreront une bataille sans merci dès le premier tour. Dans le même temps, Timberwolves (3) et Suns (6) se feront face.

Le programme du play-in tournament

Ce mardi démarrera le tournoi du play-in. Les franchises de l’Ouest ouvriront le bal. Dans un match sec, Pelicans et Lakers s’affronteront. Le vainqueur sera qualifié en postseason. Le perdant aura une ultime chance face au gagnant du Kings-Warriors. Mercredi, à l’Est, Sixers/Heat et Bulls/Hawks seront au programme. Enfin, vendredi, les derniers matchs auront lieu pour déterminer le 8e de chaque conférence.