Les trois grands gagnants de la saison NBA 2023-24

Ça y est ! La saison NBA 2023-24 touche à sa fin. Ce mardi démarrera le play-in tournament, synonyme de transition vers la postseason où près de la moitié des franchises seront exclues de la fête. C’est ainsi l’heure de faire un bilan du dernier exercice à travers le prisme des « gagnants ». Qui a marqué la ligue de son empreinte ? Joueurs, franchises, conférences… Que faut-il retenir positivement de cette année ?

1. Wembanyama

Parmi les grands gagnants de la saison NBA qui se termine, il faut impérativement citer Victor Wembanyama. Son dernier match en incarne la preuve. Éblouissant face aux Denver Nuggets, le pivot français a permis à son équipe de remonter un déficit de 23 points en seconde période, ce en inscrivant 17 points tout seul en trois minutes. Finalement, les San Antonio Spurs se sont imposés et Wemby a conclu sa première saison dans l’élite avec des moyennes de 21.4 points, 10.6 rebonds, 3.9 passes décisives, 3.6 contres et 1.2 interceptions par match. Le battage médiatique autour de Wembanyama à l’approche de cette saison était irréel. Il est encore plus difficile de croire qu'il le dépasse déjà. En tant que rookie, il a clairement indiqué qu'il serait un éternel candidat MVP, et cela pourrait commencer dès la saison prochaine.

Batum : «Wembanyama ? Je ne pensais pas qu’il ferait ça dès sa première année…» pic.twitter.com/1dxP0Ahe50 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

2. Les Celtics

Autre grand gagnant de l’édition 2023-24 : les Boston Celtics. S’ils ont levé un peu le pied vers la fin de la campagne, les C’s ont dominé la NBA durant toute la saison. Boston a, de loin, la meilleure note nette et le meilleur différentiel de points en 2023-24, avec un bilan final de 64 victoires pour 18 défaites. Jaylen Brown et Jayson Tatum sont tous deux candidats All-NBA et les ajouts hors saison de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis n'auraient pas pu se dérouler beaucoup mieux. Tous deux s’intègrent parfaitement à l’équipe et magnifient leurs nouveaux rôles. Cap sur les playoffs désormais, où ces derniers partent grands favoris.

3. Le scoring

Enfin, les phases offensives ont pris énormément de place dans le paysage NBA cette saison. La hausse des scores en 2023-2024 a été si spectaculaire que la NBA est finalement intervenue avec une nouvelle orientation d'arbitrage pour réduire l'offensive à l'échelle de la ligue dès la saison prochaine. Pour preuve, la moyenne des scores des équipes est d’environ 115 points par match à l’heure actuelle contre 101 il y a 10 ans. Huit des 10 meilleures équipes et 14 des 26 meilleures équipes de l'histoire de la NBA en termes de points marqués pour 100 possessions sont issues de cette campagne. Et même si les arbitres ont certainement quelque chose à voir avec l'explosion du scoring (les flops et autres astuces des marqueurs étaient devenus beaucoup trop efficaces), les joueurs de la ligue méritent l'essentiel du mérite.