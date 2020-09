Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Jimmy Butler après la défaite du Heat !

Publié le 20 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Jimmy Butler est apparu très remonté en conférence de presse à la suite de la défaite du Heat face à Boston, la première de la série.

Alors qu’ils avaient l’opportunité de faire un grand pas vers la qualification en finale NBA en menant 3-0, Miami s’est incliné face à Boston (106-117) ce dimanche, malgré un nouveau grand match de Bam Adebayo, notamment auteur de 22 points et 16 rebonds. Après la rencontre, Jimmy Butler a tenu à rappeler que son équipe ne peut pas dépendre des performances d’Adebayo, auteur de playoffs étincelants.

« Il ne peut pas nous sauver à chaque fois »