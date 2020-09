Basket

Basket - NBA : LeBron James se fait encore clasher !

Publié le 22 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Lors des playoffs, la plupart des joueurs ont boycotté leur match pour protester contre les violences policières. Le combattant UFC Colby Covington s’en était pris à LeBron James sur ce sujet et ne semble toujours pas vouloir lâcher le morceau.

Il y a quelques temps, les Bucks de Milwaukee ont initié un boycott de leur match de playoffs pour protester face aux violences policières qui sévissent aux Etats-Unis. Ils ont été soutenus par les autres équipes. Après avoir frôlé l’annulation complète de la saison, la NBA a pu reprendre. Le combattant UFC est récemment revenu sur le sujet et en a profité pour tacler les basketteurs et en particulier LeBron James.

Covington attaque sur un sujet sensible