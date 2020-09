Basket

Basket - NBA : Cette star de l'UFC qui s'attaque à LeBron James !

Publié le 20 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Les playoffs NBA de cette année auront été marqués par la grève des joueurs pour protester contre les violences policières. Certaines personnes n’ont visiblement pas apprécié ce geste des acteurs de la ligue.

Au début des playoffs, les Milwaukee Bucks ont initié un boycott en refusant de jouer leur match face à Dallas. D’autres équipes ont suivi le mouvement et les Lakers et les Clippers ont même souhaité arrêter complètement la saison. Finalement, certains matchs ont été décalés et la saison a pu reprendre. Beaucoup de sportifs d’autres sports ont soutenu le mouvement des joueurs de la NBA. Mais dans le même temps, ce combat de certains joueurs de NBA n'est pas du goût de certains...

Colby Covington attaque les joueurs