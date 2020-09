Basket

Basket - NBA : Cet énorme témoignage sur LeBron James

Publié le 27 septembre 2020 à 23h35 par Th.B.

Grâce à la victoire des Los Angeles Lakers en finale de conférence Ouest cette nuit, LeBron James a franchi la barre des 10 participations en finale NBA. L’occasion pour le coach des Denver Nuggets de lui rendre un bel hommage.

Certes, LeBron James n’a remporté « que » trois titres de champion NBA. Néanmoins, King James est entré dans un cercle très fermé dans la nuit de samedi à dimanche. Grâce à la victoire des Los Angeles Lakers lors du match 5 face aux Denver Nuggets, les Angelinos ont été sacrés champion de la conférence Ouest et ont donc validé leur ticket pour les finales. James va alors participer à sa 10ème finale NBA de sa carrière, le quatrième joueur à atteindre cet objectif, en 17 saisons dans la Ligue au total. Ancien coach assistant dans le staff des Cleveland Cavaliers aux débuts de LeBron James chez les Cavs , Michael Malone a souligné le talent incommensurable de la star des Lakers.

« LeBron est un grand joueur et il est l'un des plus grands à l'avoir jamais fait »