Basket - NBA : LeBron James, Miami… Le souhait de Dwyane Wade pour les Finales NBA !

Publié le 26 septembre 2020 à 17h35 par Th.B.

Alors qu’une finale NBA opposant le Miami Heat aux Los Angeles Lakers est tout à fait possible compte tenu du déroulement des finales de conférence, Dwyane Wade s’est montré très emballé par ce match-up.

Et si les finales NBA de cette saison voyaient les Los Angeles Lakers et le Miami Heat se disputer le titre de champion ? Malgré sa défaite face aux Boston Celtics dans la nuit de vendredi à samedi, le Miami Heat mène toujours la série par 3 victoires à 2, tandis que les Los Angeles Lakers surclassent les Denver Nuggets par 3 succès contre 1. Les deux finales de conférence pourraient donc connaître leur verdict lors de la prochaine rencontre respective et voir les Lakers et le Heat se battre pour un titre de champion. Une confrontation que la légende du Heat Dwyane Wade aimerait voir.

« C’est le moment idéal »