Basket - NBA : Jordan, James, Bryant... Allen Iverson dévoile son top 5 !

Publié le 26 septembre 2020 à 13h35 par A.D.

Ancienne gloire des Sixers, Allen Iverson a révélé son top 5 all-time. Selon lui, Michael Jordan et Kobe Bryant sont au-dessus de LeBron James.

Depuis la sortie de la série-documentaire The Last Dance , le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Depuis plusieurs semaines, les férus de NBA se disputent donc pour désigner le meilleur joueur de tous les temps. Alors que les noms de Michael Jordan et de LeBron James reviennent le plus souvent, Allen Iverson a dévoilé son top 5 all-time. Et à en croire l'ancienne gloire des Sixers, Michael Jordan serait le GOAT, devant Kobe Bryant, et LeBon James ne serait qu'en troisième position, au pied du podium.

«Mon joueur préféré restera à tout jamais Michael Jordan, et puis il y a Kobe»