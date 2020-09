Basket

Basket - NBA : Le gros coup de gueule de LeBron James !

Publié le 23 septembre 2020 à 12h35 par A.M.

Alors que les Lakers ont perdu le match 3 de la finale de la Conférence ouest face aux Nuggets, LeBron James dresse un constat accablant sur la prestation de son équipe.

Auteur d'un gros triple-double avec 30 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, LeBron James n'a toutefois pas pu empêcher la défaite des Lakers face aux Nuggets lors du match 3 de la finale de la Conférence ouest (114-106). Par conséquent, la franchise californienne perd l'occasion de réaliser le break et voit Denver revenir à 2-1 dans la série. Et cela n'a pas du tout plus à LeBron James.

«Quand tu t'enterres toi-même dans un tel trou...»