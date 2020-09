Basket

Basket - NBA : Défaite, Celtics... Butler pointe du doigt l'erreur fatale de Miami !

Publié le 20 septembre 2020 à 17h35 par A.D.

Ce dimanche, le Miami Heat a perdu le match 3 des finales de conférence face aux Boston Celtics. Selon Jimmy Butler, ses coéquipiers et lui se sont trop reposés sur Bam Adebayo lors de la rencontre.

Alors qu'il menait 2-0, le Miami Heat a essuyé sa première défaite face aux Boston Celtics ce dimanche. Lors du troisième match des finales de conférence Est, la bande à Jimmy Butler s'est inclinée (106-117). Interrogé à l'issue de la partie, l'homme fort de Miami a identifié la principale raison de ce revers. Selon Jimmy Butler, le Heat en a demandé beaucoup trop à Bam Adebayo sur ce troisième match.

«On ne peut pas espérer que Bam vienne nous sauver à chaque fois »