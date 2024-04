PSG - Real Madrid : Coup de tonnerre inattendu pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

D'ici quelques semaines, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L'international français ne devrait pas prolonger son contrat chez les Rouge-et-Bleu et tout indique qu'il finira par signer libre au Real Madrid. La capitale espagnole souhaiterait d'ailleurs instaurer une « loi Mbappé » pour préparer l'arrivée de la star de 25 ans. Mais ce projet serait sur le point de tomber à l'eau.

L’histoire de Kylian Mbappé au PSG touche à sa fin. En février dernier, l’international français a fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire pourtant en juin prochain. Le natif de Bondy aurait prévu de partir libre à l’issue de la saison, sept ans après son transfert. Et une tendance claire se dessine pour sa prochaine destination.

Madrid veut lancer une « loi Mbappé »

En effet, tout indique que la star de 25 ans finira par signer au Real Madrid. Florentino Pérez est plutôt bien placé pour obtenir la signature de Kylian Mbappé. Madrid serait même en train de préparer l’arrivée du capitaine de l’équipe de France en essayant de modifier les décrets fiscaux pour déduire 20% des impôts régionaux pour les nouveaux étrangers s’installant dans la ville. Mais ce projet serait en train de tomber à l’eau.

Le projet est en train de tomber à l'eau