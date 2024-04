Départ de Mbappé : Encore une chance pour le PSG ?

Axel Cornic

Le casting pour le nouveau Kylian Mbappé bat son plein et le Paris Saint-Germain semble notamment chasser en Serie A avec certaines des plus grandes stars du championnat. C’est le cas de Lautaro Martinez, capitaine de l’Inter qui a tout récemment remporté le Scudetto et qui pourrait être une occasion à ne pas rater cet été.

Qui sera la prochaine tête d’affiche du projet QSI ? Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG devra ouvrir un nouveau cycle et cela passer obligatoirement par le mercato estival. C’est d’ailleurs le sujet préféré de toutes le rubriques mercato des médias européens, avec de nombreuses indiscrétions qui fusent depuis quelques semaines.

Mercato - PSG : Grosse bataille engagée sur un transfert ? https://t.co/idE5xE9FrF pic.twitter.com/WQ5oCr6xBZ — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Quelle star pour le PSG ?

C’est le cas en Italie, où la presse semble se passionner pour les futures manœuvres du PSG sur le marché des transferts. Ainsi, après Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia du Napoli, Rafael Leão de l’AC Milan ou encore Dušan Vlahović de la Juventus, c’est Lautaro Martinez qui est lié au club parisien. Il faut dire que le capitaine de l’Inter a tout pour plaire, avec notamment un ratio de buts impressionnant ces dernières années.

L’Inter veut garder Lautaro Martinez, mais...