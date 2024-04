Mercato - PSG : Mbappé s’en va, deux annonces relancent tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre du club de la capitale à cette échéance. La direction parisienne s’active donc en interne pour le remplacer, mais deux buteurs étrangers viennent de refroidir les ardeurs du PSG en vue du prochain mercato.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de saison, lui qui avait annoncé dès le mois de février dernier à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a ciblé trois priorités pour le prochain mercato estival, et notamment l’arrivée d’un attaquant afin de pallier ce départ de Mbappé. Mais la tâche ne s’annonce pas simple…

Départ de Mbappé - PSG : Son remplaçant recruté pour 120M€ ? https://t.co/7915X4FH26 pic.twitter.com/mMHot8y4n7 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Vlahović refroidit le PSG…

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Dušan Vlahović (24 ans) a lâché une réponse claire au PSG, lui qui fait partie des pistes évoquées depuis maintenant plusieurs mois en attaque : « Des approches concrètes du PSG ? J'ai entendu, j'ai vu les journaux, mais moi je ne savais rien et je ne m'y suis pas tellement intéressé. Je pensais surtout à bien me préparer pour faire une bonne saison. Il me reste deux ans de contrat et je suis très bien ici. C'est ma réponse, je veux gagner quelque chose d'important avec la Juve. Ensuite, on verra. On en parlera plus tard », lâche le buteur serbe de la Juventus Turin.

… Lautaro aussi !