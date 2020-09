Basket

Basket - NBA : Ce coéquipier de LeBron James qui s'enflamme après avoir battu Michael Jordan !

Publié le 19 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Rajon Rondo montre une forme étincelante depuis le débuts des playoffs. Dans la nuit de vendredi à samedi, Rondo a même dépassé Michael Jordan dans un domaine plutôt flatteur.

Depuis le début des playoffs et son retour de blessure, Rajon Rondo livre de belles performances, ce qui n’était malheureusement plus le cas depuis un moment. Vendredi soir, les Lakers ont remporté le Game 1 face aux Nuggets de Denver en finale de conférence. Lors de ce match, Rajon Rondo a inscrit 7 points et surtout délivré 9 passes décisives en 22 minutes.

« C’est un travail d’équipe »