Basket - NBA : MVP, avenir... L'incroyable sortie de Giannis Antetokounmpo !

Publié le 19 septembre 2020 à 11h35 par A.M.

Bien qu'il vienne d'obtenir son deuxième titre de MVP de rang, Giannis Antetokounmpo laisse entendre qu'il ne méritera ce trophée que lorsqu'il sera Champion NBA.

A 25 ans, Giannis Antetokounmpo vient de décrocher son deuxième titre de MVP. Un exploit que seuls Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James avaient réussi à cet âge. D'ailleurs, le King semble avoir dû mal à diriger ce choix, lui qui a terminé deuxième de ce classement : « Sur 101 votes, 16 m'ont placé en première position. Ça m'a fait fait ch... plus que tout (...) Parfois c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe, parfois c'est le gars avec les meilleures statistiques... Mais je ne sais pas à quel point, on regarde vraiment le basket là, ou si on est dans un mode narratif, dans un récit . » Et visiblement, le Grec, éliminé en demi-finale de conférence par Miami, ne semble pas non plus certain de mériter ce titre.

«Ne m’appelez pas MVP tant que je ne suis pas champion NBA»