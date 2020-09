Basket

Basket - NBA : Le constat accablant d'Anthony Davis sur sa dernière prestation !

Publié le 24 septembre 2020 à 12h35 par A.M.

Alors qu'il n'a capté que deux rebonds lors de la défaite des Lakers face aux Nuggets, Anthony Davis a été très critique envers lui-même et compte bien hausser son niveau de jeu.

Impressionnant durant ces playoffs, Anthony Davis a toutefois flanché dans la nuit de mardi à mercredi. Héros du match 2 contre Denver avec un magnifique buzzer-beater qui a permis aux Lakers de mener 2 à 0 en finale de conférence, l'ancien joueur des Pelicans a été beaucoup moins à son aise lors du match 3 remporté par les Nuggets (114-106). S'il a inscrit 27 points, Anthony Davis n'a capté que deux petits rebonds. Un total bien insuffisant pour un joueur de sa dimension et pour peser dans la raquette face notamment à Nikola Jokic. Conscient de sa prestation décevante, l'intérieur des Lakers a fait son auto-critique.

«Ce n'est pas possible d'avoir seulement deux rebonds sur l'ensemble d'un match»