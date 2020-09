Basket

Basket - NBA : Kevin Durant explique l'élimination des Clippers

Publié le 22 septembre 2020 à 20h35 par A.D.

Alors qu'ils menaient 3-1, les Clippers ont finalement été éliminés par les Nuggets en demi-finale de conférence Est. Selon Kevin Durant, la franchise de Los Angeles doit son élimination à sa mauvaise défense.

Qualifiés pour les demi-finales de conférence Est, les Los Angeles Clippers se sont frottés aux Denver Nuggets. Alors qu'elle menait 3-1, la bande à Kawhi Leonard a subi une grosse remontée. A la surprise générale, les Clippers se sont finalement inclinés 3-4 et ont fait leurs adieux aux playoffs pour cette saison. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , Kevin Durant est revenu sur la défaite de la franchise californienne. Selon l'ailier de 31 ans, les Clippers ont pêché en défense depuis le début des play-offs, ce qui a provoqué leur élimination.

«Les Clippers n’étaient pas sur la même longueur d’onde en défense»