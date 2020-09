Basket

Basket - NBA : LeBron James recadre les Lakers après leur dernière défaite !

Publié le 23 septembre 2020 à 22h35 par H.K.

Après leur 3e rencontre de NBA face aux Nuggets de Denver (114-106), LeBron James semble très remonté contre son équipe. Et ce dernier l’a fait savoir lors d’une interview après la rencontre…

LeBron James n’a pas à rougir de sa performance. Après leur défaite lors du Game 3 des finales de conférence de NBA, les Lakers voient les Nuggets de Denver se relancer. Très en vue, le King a survolé la rencontre, mais n’a pas permis à ses coéquipiers de l’emporter, les joueurs de Los Angeles ayant finalement été battus 114 à 106. Visiblement très remonté après cette défaite, LeBron James a fait savoir que ces sursauts de concentration ne devraient plus avoir lieu, et a tenu à recadrer ses coéquipiers…

« On devra être meilleurs que ça dans le Game 4 »