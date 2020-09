Basket

Basket - NBA : Anthony Davis rend hommage à l'un de ses coéquipiers

Publié le 25 septembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Les Lakers de Los Angeles sont bien partis pour remporter leur finale de Conférence contre les Nuggets. Décisif, Rajon Rondo répond à ses détracteurs, lui qui peut compter sur le soutien d'Anthony Davis.

Avec leur dernière victoire 114 à 108 face aux Nuggets de Denver, les Lakers mènent maintenant 3 à 1 dans leur finale de conférence. Si les Californiens affichent un niveau impressionnant c’est en partie grâce à LeBron James et Anthony Davis. Mais à côté, il y a également Rajon Rondo qui lorsqu’il est sur le terrain apporte de la qualité à son équipe. Si le meneur de 34 ans des Lakers performe en playoffs, cela n’a pas forcément toujours été le cas en saison régulière. Critiqué, Rondo est toutefois soutenu et Anthony Davis a ainsi pris sa défense.

« Rajon Rondo est le premier que j’ai appelé »