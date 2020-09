Basket - NBA : La grosse annonce de LeBron James avant les Finales !

Basket

Grâce à un LeBron James des grands soirs, les Lakers vont disputer les Finales NBA. Après cet accomplissement, King James a clairement fait comprendre à ses coéquipiers que l'objectif était de rentrer à Los Angeles avec le titre.

Les Los Angeles Lakers peuvent remercier LeBron James. Auteur d'une très grosse prestation face aux Nuggets ce dimanche, King James a permis à la formation californienne de composter son ticket pour les Finales NBA. Avec 38 points, 10 passes et 16 rebonds, LeBron James a fait vivre un véritable cauchemar à la franchise de Denver (117-107). Mais pour la star de 35 ans, il n'est pas question de s'enflammer pour le moment.

Alors que ses partenaires et lui quittaient l'enceinte de l'Advent Health Arena, LeBron James a expliqué que le travail n'était pas terminé. LeBron James tient absolument à ramener le trophée à Los Angeles. « Un pas de plus vers notre objectif, mais le travail n’est pas encore terminé » , a lancé King James dans des propos rapportés par Ben Golliver, journaliste du Washington Post .

“One step closer to the goal. Job not done.” — LeBron James after leading the Lakers to the 2020 NBA Finals pic.twitter.com/jTEzU1KVuZ