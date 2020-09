Basket

Basket - NBA : LeBron James rend un vibrant hommage à Kobe Bryant !

Publié le 27 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Qualifié pour les Finales NBA avec les Lakers, LeBron James a tenu à rendre hommage à Kobe Bryant et à l’héritage qu’il a laissé.

De nouveau vainqueurs face aux Denver Nuggets, les Lakers se sont qualifiés pour les Finales NBA ce dimanche, et affronteront le Heat de Miami ou les Celtics de Boston pour décrocher leur premier sacre depuis 2010. LeBron James quant à lui aura l’occasion de décrocher sa quatrième bague de champion NBA, et compte bien tout donner afin de remporter ce titre pour son idole, Kobe Bryant. Comme affirmé depuis le début des playoffs, le King est en mission. Alors qu’il semble de plus en plus proche d’atteindre ce but, LeBron James a tenu à rendre un nouveau vibrant hommage à Kobe Bryant, décédé en janvier dernier.

« Tu penses à ce qu’il représentait pour cette franchise depuis plus de 20 ans »