Basket - NBA : Cet adversaire qui s'enflamme pour LeBron James, mais...

Publié le 24 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

LeBron James est en train de mener les Lakers a un titre qu’ils ont perdu de vue depuis un moment. Le King impressionne autant ses fans que ses adversaires. Michael Porter Jr est admiratif, mais ne veut pas se laisser faire.

Michael Porter Jr est l’une des révélations de la saison et notamment des playoffs avec Tyler Herro. Actuellement, le jeune ailier aide les Nuggets de Denver face aux Lakers de Los Angeles en finale de conférence. Cependant, ce sont bien les Lakers qui mènent 2 à 1 grâce un LeBron James et un Anthony Davis en pleine forme. C'est d'ailleurs souvent face au King que Michael Porter Jr s'est retrouvé lors des trois premiers matchs de cette finale. Un adversaire que le joueur des Nuggets respecte bien évidemment, mais pas jusqu'au stade de se faire marcher dessus.

« On ne veut pas trop les respecter »